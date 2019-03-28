Huawei'den Hiper Bütünleşik Altyapı Ürünü Konsepti

İSTANBUL (AA) - Huawei, Hiper Bütünleşik Altyapı Ürünü Konsepti'ni tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm iş yükü tipleri ve sistemlere uygun olacak şekilde geliştirilen konsept, FusionCube Hiper Bütünleşik Altyapı ve FusionAccess Masaüstü Bulutu Çözümü ile müşterilerin, hepsi bir arada, bulut altyapısı oluşturmasına yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Hiper Bütünleşik Akıllı Depolama ve Veri Yönetimi Genel Müdürü Philip Chiang, şunları kaydetti:

"Huawei'nin FusionCube ve FusionAccess çözümleri, üst düzey çözümler olarak pazara giriş yapıyor. IDC'nin son raporuna göre, Huawei'nin FusionCube ve FusionAccess çözümleri, yenilikçi teknolojileri ve pazar performanslarıyla Çin'in hiper bütünleşik ve masaüstü bulutu pazarlarında pazar lideri konumunda yer alıyor ve Çin'in bugüne kadar Magic Quadrant'ta listelenen tek bütünleşme odaklı ürünü olma özelliğine sahip. Hiper bütünleşme odaklı altyapı ürünü kavramı, tüm iş yükü tipleri ve tüm sistemlere uygun olacak şekilde kurumsal veri merkezleri ve yan kolları için hepsi bir arada bir altyapı oluşturmayı hedefliyor. Bu şekilde daha verimli, güvenilir ve basit hizmetlerin de yolunu açmış oluyoruz."

Verilen bilgiye göre, FusionCube çözümü kapsamlı bir şekilde bulut sanallaştırma, veri tabanı ve yan dallar olarak 3 ana senaryoyu kapsıyor. FusionCube, merkezi bulut platformlarında ve yan kollarında uygulama iş yüklerinin yönetimini sağlıyor. Bu da işletmelerin merkezden kenarlara doğru, "hepsi bir arada" bir yapı oluşturmasına yardımcı oluyor.

FusionCube Center, cihazları ve hizmetleri merkezi olarak yönetip çalıştırıyor ve bakımını yapıyor. FusionAccess ve FusionCube, tüm iş yükü tipleri ve tüm sistemlere uygun olacak şekilde, "hepsi bir arada" masaüstü bulut çözümünü sağlamak için sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

İlk iki senaryoda, FusionCube, InfiniBand ağları ve veri yeniden yapılandırma hızını iki katına çıkarmak için 8 soketli, yüksek performanslı KunLun sunucuları ile donatıldı. O&M, Erasure Coding (EC), eş zamansız çoğaltma, aktif-aktif, veri tekilleştirme ve sıkıştırma gibi depolama özelliklerini geliştiren kritik iş yüklerini de destekliyor. FusionCube, sınıfının en iyisi olan "Toplam Mülkiyet Maliyeti" ile de çözüm odaklı bir ürün olma özelliği taşıyor.

FusionCube, yan kollar üzerinde kullanıcıların bir QR kodunu tarayarak ikincil işlevleri hızlı bir şekilde başlatmalarını sağlayan "hepsi bir arada" ve tak-çalıştır özellikleri sunuyor. FusionCube, kullanıcıların sahada uzman personel olmaksızın şubelerdeki cihazları ve kaynakları uzaktan yönetmelerine olanak sağlıyor. Bu özellik, işletme maliyetlerini yüzde 65 azaltırken, işletmelerin yeni bir şube yönetimi çağına öncülük etmelerine de yardımcı oluyor.

FusionAccess; "Cloud Workspace-Smart FusionAccess" konseptini oluşturmak, güvenli, verimli, çevik bir bulut çalışma alanı platformuyla en iyi deneyime sahip bilgi işlem, depolama, ağ ve yönetim işlevlerini birleştiren bir masaüstü bulutu aracı sağlamak için FusionCube'ten yararlanıyor. Huawei FusionCube, çeşitli büyük işletmeler, devlet kurumları, mali kuruluşlar, eğitim kurumları ve sağlık hizmetleri dahil birçok küresel işletmeye hizmet veriyor.

Huawei FusionAccess Masaüstü Bulutu Çözümü, 110'dan fazla ülke ve bölgede 4 bini aşkın kurumsal müşteri ve 1,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor.





Kaynak: AA