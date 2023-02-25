Huayang Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huayang Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huayang Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huayang Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huayang Li 24 Ocak 1987 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李华扬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huayang Li Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Huayang Li'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Huayang Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huayang Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huayang Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huayang Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında BJ IT

1 Ocak 2016 yılında NT Zhiyun

Huayang Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huayang Li şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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