Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) görev tanımı nedir, Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) ne iş yapar, Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) Tanımı;

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Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) Maaşları

Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.25

Meslek Adı :

Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kimyasal yapıştırıcı ve pres matkap kullanarak flabı, hub üzerine sabitleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bölüm sorumlusundan günlük yapılacak işle ilgili sipariş fişini teslim almak,

b) Günlük üretiminde kullanılacak kimyasal yapıştırıcı malzemeler ile hubların stok bölümünden temin edilmesini sağlamak,

c) Üretimde kullanılacak flapların etiket bölümünden transpalet ile getirilmesini sağlamak,

d) Kullanılacak kimyasal yapıştırıcıyı hazırlamak,

e) Koli içerisinden hubları çıkartarak elle tezgah üzerine sıralamak,

f) Tezgah üzerindeki hubların yuvasına kimyasal yapıştırıcı sürmek,

g) Yapıştırıcı konulmuş hubların üzerlerine flapların yerleşimini sağlamak,

h) Üzerlerine flap konulmuş hubları elle pres matkaba yerleştirmek,

i) Pres matkabı manuel olarak çalıştırılıp flabı hub a sabitlenmek ,

j) Preslenen hublar kontrol etmek,

k) Kontrolü yapılan hubların, paketleme bölümüne intikalini sağlamak,

l) Pres matkabın ve çalışma ortamının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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