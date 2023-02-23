Hubert Adamczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hubert Adamczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hubert Adamczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hubert Adamczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hubert Adamczyk 23 Şubat 1998 tarihinde Bydgoszcz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Hubert Adamczyk şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hubert Adamczyk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Hubert Adamczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hubert Adamczyk'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hubert Adamczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hubert Adamczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hubert Adamczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hubert Adamczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2014 yılında Chelsea U18

15 Ocak 2016 yılında Cracovia

31 Ağustos 2017 yılında Olimpia Grudz.

30 Haziran 2018 yılında Cracovia

31 Ağustos 2018 yılında Wisla Plock

1 Eylül 2018 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2019 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2021 yılında Arka Gdynia

Hubert Adamczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hubert Adamczyk şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hubert Adamczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zawisza Bydgoszcz, Chelsea FC

Polonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.