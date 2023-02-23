Hubert Kwolek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hubert Kwolek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hubert Kwolek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hubert Kwolek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hubert Kwolek 26 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hubert Kwolek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 3 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Hubert Kwolek'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hubert Kwolek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hubert Kwolek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hubert Kwolek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hubert Kwolek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2020 yılında Miedz Legnica

Hubert Kwolek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hubert Kwolek şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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