Hubert Matynia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hubert Matynia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hubert Matynia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hubert Matynia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hubert Matynia 4 Kasım 1995 tarihinde Września şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hubert Matynia Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hubert Matynia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hubert Matynia'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hubert Matynia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hubert Matynia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hubert Matynia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hubert Matynia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vineta Wolin

1 Ocak 2014 yılında Pogon II

1 Temmuz 2014 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2022 yılında Miedz Legnica

Hubert Matynia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hubert Matynia şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hubert Matynia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Salos Szczecin

Polonya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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