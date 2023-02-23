Hubert Sobol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hubert Sobol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hubert Sobol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hubert Sobol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hubert Sobol 25 Haziran 2000 tarihinde Dobre Miasto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Hubert Sobol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hubert Sobol Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Hubert Sobol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hubert Sobol'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hubert Sobol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hubert Sobol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hubert Sobol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hubert Sobol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lech Academy

1 Temmuz 2016 yılında Lech U19

4 Temmuz 2018 yılında Lech Poznan

18 Ocak 2019 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2019 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2019 yılında Odra Opole

31 Aralık 2019 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2020 yılında Lech Poznan II

1 Aralık 2020 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Krakow

3 Şubat 2022 yılında Stomil

30 Haziran 2022 yılında Wisla Krakow

31 Ağustos 2022 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2023 yılında Wisla Krakow

Hubert Sobol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hubert Sobol şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hubert Sobol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DKS Dobre Miasto, Lech Poznań

Polonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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