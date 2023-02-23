Hubert Szulc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hubert Szulc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hubert Szulc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hubert Szulc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hubert Szulc 27 Ağustos 2004 tarihinde Leszno şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hubert Szulc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Hubert Szulc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hubert Szulc'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hubert Szulc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hubert Szulc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hubert Szulc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hubert Szulc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2021 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2022 yılında Korona Kielce

Hubert Szulc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hubert Szulc şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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