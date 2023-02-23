Hubert Tomalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hubert Tomalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hubert Tomalski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hubert Tomalski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hubert Tomalski 19 Ağustos 1993 tarihinde Opatów şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Hubert Tomalski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hubert Tomalski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Hubert Tomalski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hubert Tomalski'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hubert Tomalski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hubert Tomalski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hubert Tomalski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hubert Tomalski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wisla Krakow II

26 Temmuz 2013 yılında Pogon Siedlce

5 Ağustos 2015 yılında Chelmianka

1 Temmuz 2016 yılında Siarka T.

1 Temmuz 2017 yılında Rakow

1 Temmuz 2018 yılında P. Niepolomice

Hubert Tomalski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hubert Tomalski şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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