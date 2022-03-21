Hububat İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hububat İşleme Teknisyeni görev tanımı nedir, Hububat İşleme Teknisyeni ne iş yapar, Hububat İşleme Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hububat İşleme Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hububat İşleme Teknisyeni Tanımı;

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Hububat İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Hububat İşleme Teknisyeni Maaşları

Hububat İşleme Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hububat İşleme Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hububat İşleme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.51

Meslek Adı :

Hububat İşleme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda hububat veürünleri üretimi için iş organizasyonunu yapma, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç-gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, ürünü ambalajlama ve depolama işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hububat İşleme Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Üretim öncesi hazırlıkları yapmak,

c) Ham maddeleri hazırlamak,

d) Hammadde ve ürünün duyusal ve fiziksel analizlerini yapmak,

e) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve basit onarımını yapmak,

f) Temizlik ve hijyen programlarını uygulamak,

g) Hububat ve ürünlerini satışa hazırlamak,

h) Tahılları depolamak,

i) Öğütülmüş ürünler elde etmek,

j) Makarna üretmek,

k) Ekmek ve çeşitlerini üretmek,

l) Bisküvi üretmek,

m) Nişasta üretmek, n) Üretim formlarını doldurmak, o) Üretilen gıdaları ambalajlamak ve depolamak,

p) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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