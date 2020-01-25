Hububat sektörü depremzedelere desteğe hazır

TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yaşamlarını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dileyerek "Bu acı günde devletimizin, milletimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Üzerimize düşenleri yapmaya hazırız" dedi.

Türkiye'nin dün akşam saat 20.55'te Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğünde ki depremle acılara büründüğünü, deprem sonrası çok sayıda vatandaşın yaşamını kaybettiğin ve birçok vatandaşın da yaralandığını ifade eden TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya "Devletimiz ve milletimiz için yapılabilecek her türlü hizmete hazırız. Depremde yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem sonrası yaşanan acıları en derinden hepimiz hissediyoruz. Böylesi günlerde elbette milletçe kenetlenmek, yaralarımızı birlikte sarmak hepimizin en önemli görevleri arasındadır. Bizlerde bu anlamda üzerimize düşenleri her zaman yapmaya hazırız. Yaşanan acı olay sonrası yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerken ölü sayısının artmamasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA