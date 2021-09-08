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Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı

Hububat, bakliyat ve tohumluk hububat ithalatının bazı çeşitlerinde gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı

Fiyatlarda yaşanan artışın önüne geçmek ve spekülatif fiyat hareketlerinin engellemek için hububat ve bakliyatta gümrük vergisini sıfırlayan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, "Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacaktır" denildi.

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