HÜDA PAR: Bizim özerklik ve federasyon talebimiz olmadı, biz ülkemizin birliğinden yanayız

Seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılmayıp, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Hüda Par ile ilgili tartışılan konular hakkında parti sözcüsü Serkan Ramanlı'dan net ve anlamlı açıklamalar geldi. Ramanlı, "Bizim özerlik yada federasyon talebimiz olmadı, Biz ülkemizin birliğinden yanayız" dedi.

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Hüda-Par'ın 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceği ve seçimlerde AK Parti, listelerinde gireceğini açıklamasından sonra günlerdir kamuoyunda parti tüzüğündeki bazı maddeler tartışılmaktaydı. Hüda-Par Sözcüsü Serkan Ramanlı katıldığı bir televizyon programında tartışılan tüm konular ile ilgili çok net cevaplar verdi.

HÜDA PAR: BİZ ÜLKEMİZİN BİRLİĞİNDEN YANAYIZ

Program konukları Gazeteci Nagehan Alçı ve Latif Şimşek'in sorularını yanıtlayan Ramanlı, Nagehan Alçı'nın Parti programınızdan özerlik ve federasyon talebinizi çıkaracak mısınız? sorusuna “Olmayan şeyi nasıl çıkaracağız?” diye Cevaplayan Ramanlı, "Yani özerlik talebiniz var mı?" sorusuna net bir cevapla “Hayır yok” dedi.

"Peki federasyon talebiniz var mı?" sorusunda yine net bir şekilde “Hayır yok” Cevabını verdi. Peki bu yazılanlar? Sorusuna Serkan Ramanlı, “Önce bir okusunlar, okuduklarını da bir anlasınlar, bizim özerlik yada federasyon talebimiz yok.

HÜDA PAR: BİZİM ÖZERKLİK YADA FEDERASYON TALEBİMİZ OLMADI

Biz partimizi kurarken örgüt (HDP-PKK) silah bırakmayı konuşuyordu.
Onlar (HDP-PKK) özerlik ve eyaletten bahsediyordu biz de gelsinler bizle konuşsunlar tartışsınlar diye onları yazdık. Bizim özerlik yada federasyon talebimiz olmadı. Biz ülkemizin birliğinden yanayız.
Özerlik, eyalet sistemi, federasyon isteyenler onlardı” (HDP-PKK) diye cevap verdi.

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