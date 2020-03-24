HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan koronavirüs değerlendirmesi:

DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, "Yaşı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle yüksek risk grubunda bulunanlar, herhangi bir istisna getirilmeden cezaevlerinden çıkarılmalı." dedi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinden dolayı birçok ülkenin tedbir aldığını belirtti.

En yoğun sağlık tehdidine maruz kalan kesimlerden birinin cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin olduğunu kaydeden Sağlam, "Meclise sunulması beklenen yeni infaz düzenlemesinin acil yeni durum doğrultusunda güncellenerek ivedilikle yasalaştırılması gerektiğini" kaydetti.

Sağlam, "Yaşı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle yüksek risk grubunda bulunanlar, herhangi bir istisna getirilmeden cezaevlerinden çıkarılmalı." ifadelerini kullandı.

Salgın süresince çalışanların işini kaybetmemesi ve işverenlerin işçi çıkarmak zorunda kalmaması için daha güçlü desteklere ihtiyaç olduğunu aktaran Sağlam, işini kaybeden, ücretsiz izne çıkarılan işçiler ile iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa doğrudan destek sağlanması gerektiğini belirtti.

Uygulanan ambargo nedeniyle İran ve Gazze'nin koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldığını ifade eden Sağlam, ambargo ve ablukaların uluslararası bir seferberlikle kırılması gerektiğini anlattı.

Sağlam, "Salgın hastalık ve ekonomik krizle mücadelede mağdur halklara ekonomik ve tıbbi malzeme desteği sağlanarak salgının kontrol altına alınabilmesi ve can kaybının önlenmesi sağlanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatının da bu süreçte küresel salgınla mücadelede zorlanan ve yetersiz kalan bölgelere yönelik ekonomik destek sağlamak için harekete geçmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.









Kaynak: AA