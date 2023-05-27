HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan mecliste yapılacak 'yemin töreni' açıklaması

ÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

"CHP'LİLER HAKKIMIZDA İFTİRADA BULUNUYOR"

Yapıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP yetkililerinin HÜDA PAR milletvekillerinin, Meclis'teki yemin töreninde kriz çıkaracakları yönünde iftirada bulunduğunu" kaydetti.

Buna kimsenin itibar etmemesini isteyen Yapıcıoğlu, "Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış necip milletimiz, günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz. Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Yapıcıoğlu, herkesi bir kez daha sandıklara gidip oy kullanmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"28 MAYIS GÜNÜ SANDIKTA ÖYLE BİR DERS VERELİM Kİ ÖMÜR BOYU UNUTAMASINLAR"

"Peygamber Efendimiz buyurdular ki, 'Bizi aldatan bizden değildir.' Aldatmaya alışan, tekrar aldatır. Onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz. Yüzleri kızarmayanlara 28 Mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar. Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim."

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Kılıçdaroğlu'na büyük şok CHP eski kadın kolları başkanı 2. tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası gelen tepkilere Fahrettin Altun cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a kaç bakanlık teklif ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere karşı yürütülen hınç ve nefret söyleminin karşısındayız

2. tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a ünlülerden linç kampanyası