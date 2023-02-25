Hudson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hudson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hudson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hudson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hudson 8 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hudson Moura Da Silva Junior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hudson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GTV Sport Partners yapmaktadır. Hudson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hudson'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hudson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hudson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hudson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hudson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Matonense

1 Haziran 2018 yılında Almirante Barr.

14 Aralık 2018 yılında Botafogo

24 Nisan 2019 yılında Almirante Barr.

15 Ocak 2020 yılında GE Juventus-SC

29 Nisan 2020 yılında Bilinmiyor

14 Mayıs 2020 yılında GE Juventus-SC

8 Eylül 2020 yılında Marcílio Dias

13 Ocak 2021 yılında GE Juventus-SC

30 Ağustos 2022 yılında KS Besa

Hudson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hudson şuan KS Besa takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.