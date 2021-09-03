Hudut namustur pankartı açan Ahmet Çakmak itiraf etti: Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı

Türkiye, kendisini Öfkeli Genç Türkler adıyla duyuran bir grubun İstanbul'da "Hudus namustur" pankartı açması ile tanımıştı. Söz konusu pankartı asan kişilerden olan Ahmet Çakmak isimli kişi sosyal medya hesabından yayımladığı videoda açıklamada bulundu. Çakmak pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun açtırdığını ifade etti.

Çakmak yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

" Bir süre önce "Hudus namustur" yazılı bir pankart astım. Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vaat ettiler. Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim. Kullanılmaktan pişman olduğum için bu videoyu çekiyorum"