Hugo Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Alvarez 2 Temmuz 2003 tarihinde Ourense şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Álvarez Antúnez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Alvarez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Hugo Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Alvarez'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hugo Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo B

Hugo Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Alvarez şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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