Hugo Ancajima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Ancajima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Ancajima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Ancajima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Ancajima 10 Şubat 1998 tarihinde Chimbote şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Axell Ancajima Effio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Ancajima Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Ancajima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Ancajima'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hugo Ancajima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hugoancajima10

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http://www.instagram.com/hugoancajima10/

http://www.facebook.com/hugo.ancajimaeffio

Hugo Ancajima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Ancajima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Ancajima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Ancajima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2018 yılında Cienciano

3 Kasım 2020 yılında Pirata FC

19 Şubat 2021 yılında Santa Rosa

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Hugo Ancajima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Ancajima şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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