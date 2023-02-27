Hugo Angeles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Angeles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Angeles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Angeles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Angeles 18 Aralık 1993 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Alexis Ademir Ángeles Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Angeles Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Angeles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 5 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hugo Angeles'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Angeles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugoangelesch/

http://www.facebook.com/hugo.angeles.9887

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Hugo Angeles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Angeles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Angeles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Angeles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2016 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2017 yılında Cienciano

1 Ocak 2018 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2019 yılında Unión Comercio

5 Ocak 2020 yılında Sport Huancayo

Hugo Angeles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Angeles şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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