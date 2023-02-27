Hugo Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Antunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Antunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Antunes 6 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Antunes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange U19 futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hugo Antunes'nin F91 Dudelange U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Antunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Antunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Antunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Antunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında F91 Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2021 yılında Dudelange U19

Hugo Antunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Antunes şuan F91 Dudelange U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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