Hugo Azzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Azzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Azzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Azzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Azzi 23 Aralık 2003 tarihinde Sète şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Bernard Louis Ginés Azzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Azzi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDI yapmaktadır. Hugo Azzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Azzi'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Azzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Azzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Azzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Azzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rodez AF U19

1 Temmuz 2021 yılında Alcorcón Juv.A

11 Temmuz 2022 yılında Botev II

8 Şubat 2023 yılında Krumovgrad

31 Mayıs 2023 yılında Botev II

Hugo Azzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Azzi şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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