Hugo Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Benitez 21 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Javier Benítez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Benitez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hugo Benitez'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hugo Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Club Cerro U19

1 Ocak 2019 yılında Club Cerro U23

1 Ocak 2020 yılında CS Ameliano

Hugo Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Benitez şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.