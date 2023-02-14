Hugo Bolin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Bolin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Bolin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Bolin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Bolin 24 Temmuz 2003 tarihinde Borås şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Bolin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Hugo Bolin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Bolin'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hugo Bolin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Bolin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hugo Bolin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Bolin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Malmö U19

1 Ocak 2022 yılında Malmö FF

8 Ocak 2022 yılında BK Olympic

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

Hugo Bolin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Bolin şuan Malmö FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sjömarkens IF (-2018), Sandareds IF (2019), Malmö FF (2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.