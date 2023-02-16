Hugo Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Cabral 6 Eylül 1988 tarihinde São João de Meriti şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo da Silva Cabral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Cabral Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ricardo Mestre yapmaktadır. Hugo Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Cabral'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ceará SC

31 Ekim 2012 yılında Tombense

1 Ocak 2013 yılında Bangu-RJ

31 Mayıs 2013 yılında Tombense

1 Haziran 2013 yılında Náutico

31 Aralık 2013 yılında Tombense

1 Ocak 2014 yılında EC Bahia

1 Nisan 2014 yılında Tombense

20 Nisan 2014 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2014 yılında Tombense

1 Ocak 2015 yılında Volta Redonda

1 Mayıs 2015 yılında Tombense

12 Mayıs 2015 yılında Avaí FC

10 Eylül 2015 yılında Tombense

11 Eylül 2015 yılında Criciúma EC

17 Aralık 2015 yılında Tombense

21 Ocak 2016 yılında São Bernardo-SP

4 Şubat 2016 yılında Tombense

11 Şubat 2016 yılında Volta Redonda

9 Mayıs 2016 yılında Tombense

12 Mayıs 2016 yılında Luverdense

30 Kasım 2016 yılında Tombense

1 Ocak 2017 yılında América-MG

31 Aralık 2017 yılında Tombense

1 Ocak 2018 yılında Santo André

29 Mart 2018 yılında CSA

5 Aralık 2018 yılında Tombense

2 Ocak 2019 yılında Ponte Preta

24 Nisan 2019 yılında Tombense

25 Nisan 2019 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2019 yılında Tombense

13 Ocak 2020 yılında Ituano

12 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Ermis Aradippou

1 Mart 2021 yılında AA Portuguesa

1 Ağu 2021 yılında Al-Akhdoud Club

21 Ocak 2022 yılında Volta Redonda

26 Mayıs 2022 yılında Santa Cruz

15 Ağu 2022 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2022 yılında Santa Cruz

31 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Hugo Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Cabral şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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