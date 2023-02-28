Hugo Dorrego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Dorrego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Dorrego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Dorrego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Dorrego 9 Mayıs 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Hugo Dorrego Coito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Dorrego Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Hugo Dorrego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Dorrego'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Dorrego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Dorrego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Dorrego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Dorrego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Nacional

10 Temmuz 2014 yılında Rentistas

31 Aralık 2014 yılında Nacional

11 Eylül 2015 yılında Maldonado

8 Eylül 2016 yılında Cerro Largo

8 Ocak 2018 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2018 yılında Cerro Largo

29 Mart 2021 yılında Oriente P.

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Hugo Dorrego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Dorrego şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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