Hugo Duro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Duro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Duro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Duro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hugo Duro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Duro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hugo Duro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Duro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Duro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Duro 10 Kasım 1999 tarihinde Getafe şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Duro Perales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Duro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Hugo Duro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Duro'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Duro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugoduro10/

Hugo Duroboyu ve yaşı kaç

Hugo Duro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Duro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Duro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Duro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Getafe CF B

1 Ağu 2020 yılında Getafe

27 Ağu 2020 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2021 yılında Getafe

31 Ağu 2021 yılında Valencia

30 Haziran 2022 yılında Getafe

1 Temmuz 2022 yılında Valencia

Hugo Duro kimdir

Hugo Duro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Duro şuan Valencia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Hugo Duro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hugo Duro nereli

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