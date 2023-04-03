Hugo Faria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Faria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Faria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hugo Faria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hugo Faria 2 Ağustos 2004 tarihinde Ermesinde şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Miguel Lourido Faria şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hugo Faria Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Faria, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Faria'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Hugo Faria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hugo Faria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Boavista Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Vitória SC S15
1 Temmuz 2019 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Hugo Faria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hugo Faria şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Alfenense (2012-2015), Boavista FC (2015-2018), Vitória SC (2018-2019), SL Benfica (2019-);
Hugo Faria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.