Hugo Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hugo Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hugo Felix 3 Mart 2004 tarihinde Viseu şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Félix Sequeira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hugo Felix Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Felix, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Felix'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Hugo Felix Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/hugofelix18/
Hugo Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hugo Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2016 yılında Benfica Altyapı
1 Temmuz 2018 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Hugo Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hugo Felix şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Os Pestinhas (2009-2011), FC Porto (2011-2015), CB Viseu (2015-2016), SL Benfica (2016-22)
Hugo Felix Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz A19 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
Portekiz U15 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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