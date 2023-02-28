Hugo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Fernandez 2 Aralık 1997 tarihinde Ñemby şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Francisco Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Fernandez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Hugo Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hugo Fernandez'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

31 Aralık 2018 yılında General Diaz

1 Ocak 2019 yılında Olimpia

2 Temmuz 2021 yılında Defensa

30 Haziran 2022 yılında Olimpia

Hugo Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Fernandez şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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