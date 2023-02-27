Hugo Figueredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Figueredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Figueredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Figueredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Figueredo 18 Mayıs 1992 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Figueredo Pereira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Figueredo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Star Agency yapmaktadır. Hugo Figueredo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Figueredo'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Figueredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Figueredo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hugo Figueredo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Figueredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CS Esportiva

1 Ocak 2013 yılında CRAC (GO)

1 Temmuz 2014 yılında Cerâmica

1 Ocak 2015 yılında River-PI

1 Temmuz 2015 yılında Boa Esporte

1 Ocak 2016 yılında ABC FC

16 Mart 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Gloria

1 Ocak 2018 yılında Rio Branco-SP

27 Ocak 2020 yılında Panevezys

7 Ocak 2022 yılında Hegelmann

Hugo Figueredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Figueredo şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.