Hugo Firmino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Firmino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Firmino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Firmino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hugo Firmino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Firmino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Firmino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Firmino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Firmino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Firmino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Firmino 22 Aralık 1988 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Filipe Pinto Servulo Firmino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Firmino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNM Sports Management yapmaktadır. Hugo Firmino, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Firmino'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Firmino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/HugoFirmino1050661361650788

Hugo Firmino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Firmino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Firmino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Firmino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Encarnacense

1 Temmuz 2010 yılında Odivelas

1 Ocak 2011 yılında Portosantense

1 Temmuz 2011 yılında Moura

1 Ocak 2012 yılında Torreense

1 Temmuz 2012 yılında GD Interclube

1 Ocak 2013 yılında Caála

1 Ocak 2014 yılında Kabuscorp SC

1 Temmuz 2015 yılında Oriental

1 Temmuz 2016 yılında AEL Limassol

15 Ağustos 2016 yılında União Madeira

13 Ocak 2017 yılında Gil Vicente

18 Temmuz 2017 yılında Cova Piedade

1 Temmuz 2019 yılında U Cluj

2 Eylül 2019 yılında Estoril Praia

27 Ağustos 2020 yılında Doxa Katokopias

1 Ocak 2021 yılında Cova Piedade

18 Temmuz 2021 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2022 yılında Ararat-Armenia

Hugo Firmino kimdir

Hugo Firmino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Firmino şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Hugo Firmino nereli

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