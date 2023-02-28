Hugo Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Flores 11 Ekim 1992 tarihinde Pilar şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Hugo José del Pilar Flores Molinas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Flores Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Hugo Flores'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hugo Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Flores şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.