Hugo Gilon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Gilon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Gilon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Gilon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Gilon 16 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Gilon Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Gilon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Gilon'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Gilon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Gilon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hugo Gilon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Gilon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Richelle

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

Hugo Gilon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Gilon şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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