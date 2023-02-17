Hugo Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Gomes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hugo Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Gomes 4 Ocak 1995 tarihinde Campo Grande şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Domingos Gomes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Gomes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BoldLine Business yapmaktadır. Hugo Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Gomes'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugogomes03/

Hugo Gomesboyu ve yaşı kaç

Hugo Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2015 yılında Mallorca

29 Ocak 2016 yılında RCD Mallorca B

30 Haziran 2016 yılında São Paulo U20

25 Ağu 2016 yılında Granada B

30 Haziran 2017 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2018 yılında Atlético-GO

11 Haziran 2018 yılında São Paulo U20

16 Temmuz 2018 yılında Famalicão

1 Eylül 2019 yılında Varzim

30 Haziran 2020 yılında Famalicão

27 Ağu 2020 yılında Estoril Praia

13 Temmuz 2021 yılında Rio Ave FC

3 Ağu 2022 yılında Moreirense

30 Haziran 2023 yılında Rio Ave FC

Hugo Gomes kimdir

Hugo Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Gomes şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC São Paulo (2008-2015)

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Hugo Gomes nereli

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