Hugo Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Gordillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Gordillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hugo Gordillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hugo Gordillo 12 Eylül 2004 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Alessandro Gordillo Fernández şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hugo Gordillo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Gordillo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Gordillo'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hugo Gordillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hugo Gordillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci
Hugo Gordillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hugo Gordillo şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Carlos A. Mannucci
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