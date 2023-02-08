Hugo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Henrique 19 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Henrique Nogueira de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Henrique Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Hugo Henrique'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hugo Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2020 yılında Grêmio B

31 Aralık 2022 yılında Mirassol-SP

Hugo Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Henrique şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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