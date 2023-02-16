Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo 25 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Leonardo Pacifico Sampaio Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Calcio Real yapmaktadır. Hugo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Hugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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