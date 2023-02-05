Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo 20 Eylül 2001 tarihinde João Pessoa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Gonçalves Ferreira Neto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Velasco Sport Group yapmaktadır. Hugo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Botafogo

Hugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.