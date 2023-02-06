Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo 29 Ağu 1997 tarihinde Arapiraca şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Ferreira de Farias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 26 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Hugo'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2020 yılında CRB

26 Mayıs 2021 yılında Goiás EC

Hugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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