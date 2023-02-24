Hugo Komano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Komano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Komano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Komano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Komano 14 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Komano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Hugo Komano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Komano'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Komano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Komano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Komano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Komano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında Tabor Sezana

26 Ağustos 2022 yılında Dunav

Hugo Komano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Komano şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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