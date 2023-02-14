Hugo Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Larsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Larsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Larsson 27 Haziran 2004 tarihinde Svarte şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Emanuel Larsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Larsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hugo Larsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Larsson'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Larsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugolarsoon/

Hugo Larsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Larsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Larsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Larsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Malmö U19

4 Mart 2022 yılında Malmö FF

Hugo Larsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Larsson şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hugo Larsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SoGK Charlo, Malmö FF (2016-)

İsveç takımında 16 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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