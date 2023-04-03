Hugo Luis Afonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Luis Afonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hugo Luis Afonso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Luis Afonso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.