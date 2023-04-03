Hugo Luis Afonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Luis Afonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Luis Afonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hugo Luis Afonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hugo Luis Afonso 28 Ocak 2005 tarihinde Esch-sur-Alzette şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hugo Luis Afonso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Hugo Luis Afonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Luis Afonso'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Hugo Luis Afonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hugo Luis Afonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında CS Fola U17
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Hugo Luis Afonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hugo Luis Afonso şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?CS Fola Esch (2008-2021), Karlsruher SC (2021-)
Hugo Luis Afonso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Lüksemburg U19 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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