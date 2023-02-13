Hugo Mallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Mallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Mallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Mallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Mallo 22 Haziran 1991 tarihinde Marín şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Mallo Novegil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Mallo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini #LEADERS yapmaktadır. Hugo Mallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Hugo Mallo'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Mallo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugomallo/

Hugo Mallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Mallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Mallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Mallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2009 yılında Celta Vigo

Hugo Mallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Mallo şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hugo Mallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

EF Porvir, FC Pontevedra (-1999)

İspanya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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