Hugo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Martinez 27 Nisan 2000 tarihinde Santa Elena şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Javier Martinez Cantero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Hugo Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hugo Martinez'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Libertad

Hugo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Martinez şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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