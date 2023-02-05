Hugo Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Moura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Moura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Moura 3 Ocak 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Moura Arruda da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Moura Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Hugo Moura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Moura'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Moura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugomoura98/

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Hugo Moura Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Moura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Moura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Moura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Coritiba FC

28 Şubat 2021 yılında Flamengo

30 Temmuz 2021 yılında FC Lugano

25 Ağu 2021 yılında Flamengo

4 Şubat 2022 yılında Athletico-PR

18 Temmuz 2022 yılında Flamengo

19 Temmuz 2022 yılında Athletico-PR

Hugo Moura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Moura şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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