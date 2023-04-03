Hugo Neves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Neves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Neves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Neves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Neves 3 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Manuel Neves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Neves Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Neves, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hugo Neves'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Neves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Neves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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26 Ocak 2021 yılında UD Almería B

Hugo Neves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Neves şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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