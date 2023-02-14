Hugo Novoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Novoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Novoa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Novoa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hugo Novoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Novoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hugo Novoa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Novoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Novoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Novoa 24 Ocak 2003 tarihinde Bertamiráns şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Novoa Ramos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Novoa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Hugo Novoa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Novoa'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hugo Novoa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hugonovoa_

http://www.instagram.com/hugonovoa_/

Hugo Novoaboyu ve yaşı kaç

Hugo Novoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Novoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Novoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Novoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig

4 Ocak 2023 yılında FC Basel

30 Haziran 2024 yılında RB Leipzig

Hugo Novoa kimdir

Hugo Novoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Novoa şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo La Coruna (-2019), RB Leipzig (2019-)

Hugo Novoa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hugo Novoa nereli

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