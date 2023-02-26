Hugo Nyame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Nyame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Nyame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Nyame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Nyame 16 Nisan 1986 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Claude Patrick Nyamé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Nyame Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hugo Nyame'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Nyame Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Nyame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Nyame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Nyame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Les Astres FC

1 Ocak 2015 yılında Botafogo De D.

1 Ocak 2016 yılında Progresso

1 Ocak 2018 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2019 yılında Real Kings

21 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Hugo Nyame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Nyame şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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