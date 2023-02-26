Hugo Palutaja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Palutaja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Palutaja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Palutaja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hugo Palutaja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Palutaja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Palutaja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Palutaja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Palutaja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Palutaja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Palutaja 2 Mart 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Palutaja Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Palutaja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Hugo Palutaja'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Palutaja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Palutaja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Palutaja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Palutaja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kalev U17

1 Ocak 2020 yılında Kalev U21

1 Temmuz 2020 yılında Kalev

Hugo Palutaja kimdir

Hugo Palutaja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Palutaja şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kalev Tallinn

Hugo Palutaja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hugo Palutaja nereli

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